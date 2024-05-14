Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Dere Yatağında Bulunan Kemikler Korhan Berzeg'e Ait Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde yapılan arama çalışmalarında bulunan kemiklerin DNA incelemesi sonucunda 83 yaşındaki Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi. Berzeg'in ölüm sebebi ise halen araştırılıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, dere yatağı ve etrafında bulunan tüm kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki Berzeg'in kesin ölüm sebebi ise halen araştırılıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde 30 Nisan 2024 tarihinde jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklerin yapılan DNA incelemesinde Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi. 83 yaşındaki ekonomist Berzeg'in kesin ölüm sebebi halen araştırılırken, kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Armutlu Gönen 3.Sayfa Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi

Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title