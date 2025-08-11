Balıkesir'de Deprem Sonrası Enkaz Çalışmaları Havadan Görüntülendi

Balıkesir'de Deprem Sonrası Enkaz Çalışmaları Havadan Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası 3 katlı bir binanın enkazı dronla havadan görüntülendi. 29 kişinin yaralandığı olayda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası 3 katlı bir binanın enkazı dronla havadan görüntülendi. Ekipler, bölgede tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, deprem sonrası yapılan incelemelerde 1 yıkık ve 1 ağır hasarlı bina tespit edildi. Enkaz altında kalan 4 vatandaş kurtarıldı, 2 vatandaş ise kendi imkanlarıyla çıktı. Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçede ayrıca 16 yıkık bina belirlendi. Bunlardan 12'sinin metruk olduğu, 4'ünde yaşam bulunduğu, ancak bu binalarda oturanların da kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi. Depremde iki cami minaresi yıkılırken, 29 kişi yaralandı, ağır yaralı bulunmadığı bildirildi.

Ekipler, 68 kırsal mahallede tarama çalışması yaptı, arama-kurtarma gerektiren başka bir nokta tespit edilmedi. İlçede elektrik, su ve doğal gaz kesintisinin olmadığı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların gözle görülür hasar bulunan binalara girmemeleri gerektiğini belirterek, stadyum başta olmak üzere toplanma alanlarında bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, 1 kişinin hayatını kaybettiği enkazdaki çalışmalar ise dronla havadan görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Bölgeden acı haber geldi
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte 6.1'lik depremin bilançosu
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı

Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.