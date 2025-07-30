Balıkesir'de Çöplükte Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Balıkesir'de Çöplükte Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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İvrindi ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası dumanların bertaraf edilmesi için hafriyat dökülecek.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çöplerin depolandığı çöplük alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çöplük alanından çıkan duman hafriyat dökülerek bertaraf edilecek.

İvrindi ilçesinde merkez ve köylerden toplanan çöplerinin döküldüğü alanda gece çıkan yangına İvrindi İtfaiye birimi tarafından müdahale edildi. Bir anda parlayan alevler vatandaşlarda korkulu anlara sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülen çöp yangını sonrası çıkan dumanların gün içinde hafriyat dökülerek önleneceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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