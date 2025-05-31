Balıkesir'de Çöken Hayvan Damında 140 Küçükbaş Hayvandan 138'i Kurtarıldı

Balıkesir'de Çöken Hayvan Damında 140 Küçükbaş Hayvandan 138'i Kurtarıldı
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Sındırgı ilçesinde içinde 140 küçükbaş hayvan bulunan çardak dam çöktü. İtfaiye ve vatandaşların seferber olduğu olayda 2 hayvan telef oldu, 138 hayvan kurtarıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde içinde 140 küçükbaş hayvan bulunan çardak dam çöktü. Çöken çardak hayvan damı için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu. Çöken damda bulunan hayvanlardan 2'si ezilerek, telef oldu.

Olay, Sındırgı İlçesi Çelebiler Mahallesinde bir vatandaşın küçükbaş hayvanları için çardağın üzerine atılan çalıların ağırlığı ile dam içinde bulunan 400 koyun dan 2'si telef oldu. Çardak damın çökme haberi gelmesi üzerine tüm köy halkı ve itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden çöken damı kaldırmak için seferber oldu. Kaldırma çalışmalarından sonra yapılan sayımdan 2 küçükbaş hayvan telef olurken, 138 tanesi canlı olarak kurtarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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