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Balıkesir'de Çeltik Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Balıkesir'de Çeltik Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde çeltik yüklü bir kamyon virajda devrildi. Sürücü Mehmet Eren hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesi çevre yolunda seyir halindeki çeltik yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gönen ilçesi çevre yolu üzerinde seyir halinde olan 10 CAZ 03 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet Eren, viraja girdiği sırada kontrolünü kaybedince araç devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak sürücüyü kamyondan çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Mehmet Eren'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yol güvenliği sağlanarak devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Çeltik Ulaşım Sağlık Gönen Çevre Kaza

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