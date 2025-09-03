Haberler

Balıkesir'de Cansız Bedene Ulaşma Operasyonu Sürüyor
Balıkesir'in Erdek açıklarında iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin denizden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. TCG Alemdar gemisi, sahil güvenlik ekiplerine katılarak operasyona destek veriyor.

Balıkesir'in Erdek açıklarında iş insanı Halit Yukay'a (43) ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin denizden çıkarılması için yürütülen çalışmalara TCG Alemdar gemisi de dahil oldu.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi Yukay'ın naaşına 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülen operasyonlarda bölgede görev yapan TCG Işın gemisinin yanına bugün itibarıyla TCG Alemdar gemisi de katıldı.

Hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde cansız bedenin bugün içerisinde denizden çıkarılması tahmin ediliyor. - BALIKESİR

