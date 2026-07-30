Balıkesir’de bir orman yangını daha

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 24 saattir devam eden orman yangını ile mücadele sürerken, bir yangın haberi de Sındırgı ilçesinden geldi. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Sındırgı ilçesi Gölcük mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, bölgenin rüzgarlı olması endişeye yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı