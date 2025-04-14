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Balıkesir'de Ayı Saldırısı: 67 Yaşındaki Vatandaş Yaralandı

Balıkesir'de Ayı Saldırısı: 67 Yaşındaki Vatandaş Yaralandı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytinlikte budama yapan 67 yaşındaki Şaban Özçelik, ayının saldırısına uğradı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayının saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Pulaş mevkiinde Şaban Özçelik (67), zeytinlik alanda budama yaptığı sırada ayının saldırısına uğradı. Omuz ve ayak kısmından yaralanan Özçelik, olay yerinin yakınında bulunan bir çiftçi tarafından fark edilerek Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Özçelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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