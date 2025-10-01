Balıkesir'de Araç Yangını Otluk Alana Sıçradı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen araç yangını, otluk alana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi 285. Sokak'ta meydana geldi. 34 MTV 963 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda büyüdü. Yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Araçtan otluk alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile zeytin ağaçlarına ulaşmadan söndürüldü. Araçta yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR