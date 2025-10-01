Haberler

Balıkesir'de Araç Yangını Otluk Alana Sıçradı
Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen araç yangını, kısa sürede otluk alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını zeytin ağaçlarına ulaşmadan kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi 285. Sokak'ta meydana geldi. 34 MTV 963 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda büyüdü. Yangına, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Araçtan otluk alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi ile zeytin ağaçlarına ulaşmadan söndürüldü. Araçta yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
