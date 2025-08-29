Balıkesir'de Araç Yangını: Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsal Kayalıdere Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Kırsal Kayalıdere Mahallesi'nde bir araçta henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede aracı sardı. Yangının çıktığı noktanın ormanlık alana yakın olması sebebiyle çevrede büyük tedirginlik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin ormana sıçramasını önledi. Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR