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Balıkesir'de Altın Hırsızlığına Operasyon: Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'de Altın Hırsızlığına Operasyon: Şahıs Tutuklandı
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Balıkesir Karesi ilçesinde bir evden çok sayıda altın ziynet eşyası çalan U.K., polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de bir eve girerek çok sayıda altın ziynet eşyası çalan şahıs polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesinde bir eve pencereden girerek evdeki 7 adet 22 ayar adana burması bilezik, 4 adet 22 ayar farklı genişlik ve gramlarda bilezik, 5 adet zincire takılı reşat altın, 4 büyük altın, 3 çeyrek altın ve bir yarım altın çalan şahıs hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan 240 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından şüpheli şahıs U.K. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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