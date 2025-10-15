Haberler

Balıkesir'de Akaryakıt İstasyonunda Kazalar Saniye Saniye Kaydedildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan trafik kazası, motosiklet sürücüsünün otomobille çarpışma anlarını saniye saniye kameralar kaydetti.

Balıkesir'de bir akaryakıt istasyonundaki trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı.

Altıeylül ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada başka bir pompadan yakıt alan motosiklet sürücüsü istasyondan çıkmak için hamle yaparken, akaryakıt istasyonuna giren otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kaza anları saniye saniye kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
