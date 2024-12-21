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Balıkesir'de Ahşap Evde Yangın: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Ahşap Evde Yangın: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 86 yaşındaki Aykut Bozoğlu'na ait ahşap evde çıkan yangında 84 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Altınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Bozoğlu (86) isimli vatandaşa ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bigadiç İtfaiye grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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