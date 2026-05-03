Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin müşterek gerçekleştirdiği operasyonda, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. 2'si çocuk toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için ilgili birimlere sevk edildi.

Yapılan açıklamada, düzensiz göçün önlenmesine yönelik operasyonların hem karada hem de deniz sınır hatlarında titizlikle süreceği vurgulandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. - BALIKESİR

