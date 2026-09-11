Haberler

Balıkesir’de 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Balıkesir’de 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyet kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 koli içerisinde toplam 109 bin 300 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun

Veliaht Prens'ten Trump'a acil telefon: Onları bir an önce vurun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem

Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yangında ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı

Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Katliamın nedeni akılalmaz
Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu! 43 şüpheli yakalandı

Seferihisar Belediyesine operasyon! 43 şüpheli yakalandı
Piyasalarda tansiyon yükseldi! Brent petrol 107 doları aştı

Piyasalar yangın yerine döndü
İsmail Kartal istifa etmeden dakikalar önce Fenerbahçe tarihine geçti

Böyle mi bitecekti? Taraftarı üzen bir haber daha geldi
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

Mide bulandıran iddiayı, mahkemede kabul etti: Maalesef...