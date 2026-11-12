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Balıkesir Bandırma'da denize uçan otomobildeki sürücü hafif yaralandı

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Balıkesir Bandırma'da denize uçan otomobildeki sürücü hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Balıkesir Bandırma'da denize uçan otomobildeki sürücü hafif yaralandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Livatya bölgesinde otomobil uçurumdan denize düştü. Hafif yaralanan sürücü arka camdan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada denize uçan otomobilde sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bandırma'nın Livatya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan denize düştü. Kazada araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkanlarıyla çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada maddi hasar gören otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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