MEM Arama ve Kurtarma ekibi akredite edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından düzenlenen Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sınavını başarıyla tamamlayarak akredite edildi.

Eylül ayında yapılan sınavın ardından, akreditasyon sertifikaları Ankara'da düzenlenen törende ekip liderine teslim edildi. Balıkesir ekibi adına törene katılan MEB AKUB Balıkesir Ekip Lideri Volkan Ali Bozdemir,"Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sertifikası"nı alarak Balıkesir ekibinin bu alandaki yetkinliğini belgelendirmiş oldu.

Bu önemli başarıyla birlikte, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi, afet durumlarında profesyonel müdahale kapasitesine sahip bir ekip olarak görev alabilecek. - BALIKESİR