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İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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İzmir'in Balçova ilçesinde motosikletin kontrolden çıkması sonucu 34 yaşındaki Hasan Vurgun hayatını kaybetti.

İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, motosiklet sürücüsü Hasan Vurgun'un (34) hayatını kaybettiği belirlendi. Vurgun'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Haydar Aliyev Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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