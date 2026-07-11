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Balat sahilinde tekne alev alev yandı: Baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu

Balat sahilinde tekne alev alev yandı: Baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu
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İstanbul Fatih Balat sahilinde bir teknede çıkan yangında baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu. Yangın başka bir tekneden müdahaleyle söndürüldü.

İstanbul Fatih'te bulunan Balat sahilinde deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen teknedeki baba ve oğul denize atlayarak kurtulurken, teknedeki yangın başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.

Olay, saat 14.20 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tekneyi tamamen sararken, alev topuna dönen teknede bulunan baba ve oğul ise denize atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.

Yangın esnada teknede bulunan baba ve oğul hafif yaralanırken, yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen teknedeki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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