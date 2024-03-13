Üye Girişi
Haberler

Bakırköy'de Tır Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:

Bakırköy'de otomobilin üzerine tırın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde ailenin yakınları gözyaşlarını tutamazken, baba ve kızdan geriye fotoğrafları kaldı.

Bakırköy'de otomobilin üzerine tırın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolcuklarını uğurlandı. Cenaze töreninde ailenin yakınları gözyaşlarını tutamazken, baba ve kızdan geriye fotoğrafları kaldı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada tırın dorsesi aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrilmiş, sürücü Recep Aytekin (45), eşi Sultan Aytekin (44), kızları Merve Aytekin (16) ve sürücünün annesi Güler Rukiye Aytekin (67) hayatını kaybetmişti.

Eyüpsultan Caminde cenaze namazları kılındı

Kazada hayata kaybeden aynı aileden 4 kişi için öğle namazının ardından Eyüpsultan Camii'nde cenaze tören düzenlendi. Cenaze törenine vefat edenlerin yakınları, genç kızın okul arkadaşlar katıldı. Cenaze töreninde tabutun başından bir an olsun bile ayrılmayan Recep Aytekin ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı. Merve Aytekin'in okul arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Sultan Aytekin'in yeğeni ise tabuta kapanarak ağladı.

Cenazeler farklı mezarlıklara defnedildi

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güler Rukiye Aytekin'in cenazesi defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına, Recep Aytekin, Sultan Aytekin ile Merve Aytekin'in cenazeleri de Ayazağa Mezarlığına götürüldü.

Baba ve kızdan geriye fotoğrafları kaldı

Feci kazada hayatını kaybeden sürücü Recep Aytekin ve kızı Merve Aytekin'den geri fotoğrafları kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan Baba 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Sait Kılıç kimdir? MHP Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç kaç yaşında, nereli? Ufuk Altıntaş kimdir? AK Parti Aydın- Bozdoğan Belediye Başkan adayı Ufuk Altıntaş kaç yaşında, nereli? Bülent Tiryaki kimdir? MHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı Bülent Tiryaki kaç yaşında, nereli? Diğdar Daşkın kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Diğdar Daşkın kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? MHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Erol kimdir? AK Parti Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayı Mehmet Erol kaç yaşında, nereli? Erhan Erden kimdir? MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden kaç yaşında, nereli? Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir? Kaan Diriöz kimdir? Memleket Partisi Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Kaan Diriöz kaç yaşında, nereli? Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir? DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title