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Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, diğer 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Bakırköy'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Savrulan araç park halindeki 2 otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Bakırköy Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nin Zeytinburnu yönünde yaşandı. İddiaya göre, 34 UP 8067 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, önce refüje çarparak takla attı ardından savrularak pak halindeki 2 araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı, araçtaki diğer 3 kişi ise yara almadan atlattı. Takla atan aracın çekiciyle kaldırılması ve yoldaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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