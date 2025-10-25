Trafik magandası çocuklu kadını darp etti
Bakırköy'de yol verme meselesinden kadın sürücüyle tartışan trafik magandası yolun ortasında aracını durdurdu. Yanında çocuğu bulunan kadını darp eden maganda, müdahale etmeye çalışan diğer sürücülere de hakaretler yağdırdı.
İstanbul Bakırköy'de önceki gün akşam saatlerinde trafikte dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, trafikte yol verme nedeniyle kadın sürücüyle tartışan bir şahıs aracını yol ortasında durdurdu.
ÇOCUKLU KADINI TRAFİKTE DARP ETTİ
Trafik magandası daha sonra yanında çocuğu bulunan kadın sürücüyü araçta darp etmeye başladı. Bununla yetinmeyen maganda diğer sürücülere de hakaretler yağdırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa