Bakırköy'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Bakırköy'de iki evde hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 19 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs bin 500 dolar, bin 500 Euro ve 10 bin TL değerinde kolye çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Aralık 2024 günü Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Eve giren bir kişi 5 bin TL nakit para çaldı. Aynı mahallede başka bir eve giren hırsız bin 500 dolar, bin 500 Euro ve 10 bin TL değerinde kolye çaldı. İki olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda E. Ç. olduğu belirlendi. E.Ç isimli şahıs 13 Şubat 2025 tarihinde Esenler'de yakalandı. 19 suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL