'Casperlar' soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Casperlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 97 şüpheliden 58'i tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 839 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

21 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

145'i tutuklu 223 şahıs iddianamede 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşıldığı, bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer alan, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste yakalama ve gözaltı emri verilmişti. Başsavcılık, İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat vermişti.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda, 97 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan 8'i suça sürüklenen çocuk 58 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 22 kişi de serbest bırakıldı.