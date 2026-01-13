Haberler

"Casperlar" soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı

'Casperlar' soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
'Casperlar' soruşturmasında 58 şüpheli tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu, 'Casperlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 58'i tutuklandı. Örgütün çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Casperlar' suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 97 şüpheliden 58'i tutuklandı.
  • Soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 117 şüpheli hakkında yakalama emri verildi.
  • Tutuklanan 58 şüpheliden 8'i suça sürüklenen çocuk olarak belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Casperlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 97 şüpheliden 58'i tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 839 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

21 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

145'i tutuklu 223 şahıs iddianamede 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşıldığı, bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer alan, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste yakalama ve gözaltı emri verilmişti. Başsavcılık, İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır başta olmak üzere 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat vermişti.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda, 97 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan 8'i suça sürüklenen çocuk 58 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 22 kişi de serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil devi fabrikayı kapattı, AB işsiz kalanlar için 380 milyon TL destek verdi

Otomobil devi fabrikayı kapattı, işsiz kalanlara milyonlar yağdı
Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Suriye'de kritik bölge "kırmızı" renkle işaretlendi
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Otomobil devi fabrikayı kapattı, AB işsiz kalanlar için 380 milyon TL destek verdi

Otomobil devi fabrikayı kapattı, işsiz kalanlara milyonlar yağdı
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu

2026 fitre miktarı belli oldu
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi