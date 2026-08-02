Bakırköy’de araç bina boşluğuna uçtu: 2 yaralı

İstanbul Bakırköy'de iki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri bina boşluğuna uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak ile Çatal Sokak kesişiminde yaşandı. 34 HLC 324 plakalı araç, 34 HYM 076 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sırasında panikleyen sürücü fren yerine gaza basınca araç hızlanarak bir binanın boşluğuna uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki 2 yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Bina boşluğuna düşen araç ise hurdaya döndü.

Evdeyken bir ses duyduğunu anlatan Emir Yılmaz, "Evde dizi izliyordum. Bir anda güm diye bir ses geldi. Korktum, hemen çıktım. Zaten burada her zaman kaza oluyor. Bir baktım araba düşmüş. Böyle bir şey olamaz. Çok şaşırdım, çok korktum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı