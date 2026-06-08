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Bakırköy'de bir villada ağabey tartıştığı kardeşini silahla yaraladı

Bakırköy'de bir villada ağabey tartıştığı kardeşini silahla yaraladı
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İstanbul Bakırköy'de bir villada çıkan tartışmada ağabey, kardeşini silahla vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken ağabey gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy'de yaşadıkları villada çıkan tartışmada ağabey, kardeşini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken, ağabey ise gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Basınköy Mahallesi Atayurt Caddesi üzerinde bulunan villada meydana geldi. İddiaya göre, aileleriyle birlikte yaşayan ağabey ve kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda ağabey, yanındaki tabancayı çıkararak erkek kardeşine ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda kasık bölgesinden yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, kardeşini silahla yaralayan ağabeyi gözaltına aldı. Evde inceleme yapan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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