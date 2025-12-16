Haberler

Bakırköy'de akıl almaz 40 bin dolarlık saat hırsızlığı kamerada

Güncelleme:
Bakırköy'de, 40 bin dolar değerindeki bir kol saatini satmaya çalışan T.Y.D.'yi kiralanan ofise çağıran şüpheliler, hazırladıkları planla saati alarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bakırköy'de 2 şüpheli, 40 bin dolar değerinde bir kol saatini satmaya çalışan kişiyi kiraladıkları ofise çağırdılar. Daha sonra da önceden duvarını deldiklerini dolaba koydukları saati alıp kaçtılar. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 05.12.2025 tarihinde Bakırköy'de gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Bakırköy'de internet sitesine saat ilanı koyan T.Y.D.(23) isimli şahsa kendisini saat alıcısı olarak tanıtan şahıslar kiralamış oldukları ofise çağırdılar. Şüpheli şahıslar saati dolaba koydular. Şüpheliler, daha önceden deldikleri duvarın arkasından 40 bin dolarlık saati alıp kaçtılar. Dolandırıldığını anlayan T.Y.D polise başvurarak şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden Y.Ç.'yi (54) gözaltına aldı. Balıkesir'e kaçtığı belirlenen diğer şüpheli C.E. (50) ise 12 Aralık 2025 günü yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin duvarda asılı "sigara içilmez" tabelasını kaldırarak arkasındaki oyuktan kol saatini aldığı, daha sonra tabloyu tekrar asarak uzaklaştığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


