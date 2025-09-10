Bakırköy Adliyesi'nde Dolandırıcılık İddiası: Sedat Kesmez 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Aldı

Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez'in yargılandığı davada karara bağlandı. Mahkeme, sanığın 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez'in yargılandığı davada mahkeme, esasa ilişkin kararını açıkladı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Sedat Kesmez, müşteki Ebubekir Baran ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Sanık ayağım hasta falan diyerek mağdur rolü yapıyor"

Beyanda bulunan müşteki Ebubekir Baran, "Zararım giderilmemiştir. Sanık ayağım hasta falan diyerek mağdur rolü yapıyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Savunma yapan sanık Kesmez ise, "Benim hakkımda söylenenler yalandır. Ben 30 senedir burada çalışıyorum. Benim parayla işim olmaz, bu bir iftiradır. Hastalığımı bile kendi lehlerine kullanıyorlar, ben suçsuzum" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını talep etti.

3 yıl 4 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kesmez hakkında, 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtma veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir Baran'ın 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER üzerinden yaptığı ihbara yer verildi. Baran, CİMER'e yaptığı ihbarında bir davası hakkında Bakırköy Adliyesi'nde olayın yaşandığı dönemde faaliyet gösteren lostra işletmecisi Sedat Kesmez'in beraat vaadinde bulunduğunu belirtti. Ebubekir Baran'ın dolandırıldığını da söylediği CİMER ihbarı üzerine soruşturmaya başlanıldığı iddianamede kaydedildi. İddianamede Bakırköy Adliyesi'nde lostra salonu işleten sanığın, müştekinin bir davası hakkında hakim savcıları tanıdığını ve beraat kararı çıkaracağını söyleyerek haksız menfaat elde ettiği, şüphelinin çelişkili savunması, hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde Sedat Kesmez'in müştekiyi aldatarak haksız menfaat ettiğinin sabit olduğu belirtildi. İddianamede uzun yıllardır adliye binası içerisinde çalışmış olmasının tesis ettiği güvenin şüphelinin eyleminde hile unsurunu güçlendirdiği de kaydedildi. Sedat Kesmez'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL