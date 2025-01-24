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Bakanlık Şiddet Olayında Tutuklama Talep Etti

Bakanlık Şiddet Olayında Tutuklama Talep Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel gereksinimli bir çocuğun maruz kaldığı şiddet olayında zanlının adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından tutuklanmasını talep etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel gereksinimli bir çocuğun komşusu tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin soruşturmada Bakanlık avukatının karara itiraz ederek, zanlı hakkında tutuklama talebinde bulunduğunu açıkladı.

Bazı basın yayın organlarında "Vicdansız komşu serbest" başlığıyla yer alan haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın tutuklanması için talepte bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek, tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız2 denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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