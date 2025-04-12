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Bakanı Yerlikaya Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Bakanı Yerlikaya Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12.

Bakanı Yerlikaya Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. kuruluş yıl dönümünde Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Başkanlık personelini makamında kabul ederek, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün yanı sıra, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükikiz, İletişim Danışmanı Özgü Yolcu, Düzenli Göç İzleme ve Analiz Daire Başkanı Özge Kaplan ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli hazır bulundu.

Bakan Yerlikaya kabulün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Göç İdaresi Başkanlığımızın çatısı altında, 81 ilimizde, gece gündüz demeden kararlılıkla çalışan tüm teşkilat mensuplarımızın yıl dönümü kutlu olsun. Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimizden aldığı güçle, kamu düzeni, güvenliği ve sağlığını koruyarak, göçün uzun dönemdeki risk ve fırsat boyutlarını gözeterek faaliyet göstermektedir. Düzenli göç, düzensiz göçle ve insan ticareti ile mücadele, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş, sınır yönetimi dahil, göç yönetimini ilgilendiren tüm alanlarda başarılara ve yeniliklere imza atmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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