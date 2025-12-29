Bakan Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmadaki şehitler için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan polislerin için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, Emniyet Teşkilatımıza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA