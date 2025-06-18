Bakan Yerlikaya'dan Kırmızı Işık Uyarısı: 'Her 3 Günde 1 Vatandaşımız Hayatını Kaybediyor'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrası sürücülere kırmızı ışık ihlali hakkında uyarıda bulundu. 2024 yılında kırmızı ışık ihlali sonucu 137 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen ölümlü kazaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak sürücülere uyarıda bulundu.
Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazalarından 7 bin 526'sının kırmızı ihlali nedeniyle yaşandığını belirten Yerlikaya'nın paylaşımında, "2025 yılında Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu 3 aracın karıştığı ölümlü trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 vatandaşımız yaralandı, maalesef 1 canımızı kaybettik. Bir ocağa daha ateş düştü. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralamalı kazanın 7 bin 526'sı kırmızı ışık kuralına uymamaktan meydana gelmiş ve kırmızı ışık kuralına uyulmadığı için 137 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim. Güvenli yollar, huzurlu yolculuklar" ifadeleri yer aldı. - ANKARA