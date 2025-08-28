Bakan Yerlikaya, Ahıska Türklerini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahlat ilçesine iskan edilen Ahıska Türkü ailelerini ziyaret ederek, Kibriye ninenin evinde misafir oldu ve ihtiyaçlarını dinledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ahlat ilçemize iskan edilen Ahıska Türkü kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kıymetli Kibriye ninemizin evine misafir olduk" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahıskalı büyüklere ve küçüklere samimi ev sahiplikleri için teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Ahlat ilçemize iskan edilen Ahıska Türkü kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kıymetli Kibriye ninemizin evine misafir olduk. Komşuları Numan dedemiz ve Bergüzel ninemizle birlikte sohbet ettik; dualarıyla, güler yüzleriyle bizleri karşılayan büyüklerimizin ellerinden öptük. Kardeşlerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarındayız." - ANKARA

ANKARA
