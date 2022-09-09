Bakan Soylu'nun yönettiği operasyon kamerada

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik tarihin en büyük şafak operasyonu düzenlendi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik tarihin en büyük şafak operasyonu düzenlendi. Hava destekli yapılan operasyonu, kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat yönetti. Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları operasyonda hazır bulundu.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce Nevşehir merkez ve 4 ilçede 86 adrese eş zamanlı yapılın operasyona 401 personel ve özel harekat unsuru katıldı. Operasyonda 69 ekip otosu görevlendirildi. Operasyona 1 helikopter ile hava desteği sağlandı. Operasyonlarda ayrıca 6 narkotik detektör köpeği de eşlik etti.

Yapılan operasyonlarda 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Değişik miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda ayrıca 2 hassas terazi, çok sayıda kullanıma hazır parçalar halinde uyuşturucu madde, 8 kök Hint keneviri, 4 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyonla ilgili olarak, "Yaklaşık 6 ay süren çalışma çerçevesinde uyuşturucu madde ticaretine dair 55 ayrı yakalama yapılırken, 66 şüpheli hakkında adli işlem yürütüldü. Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

Operasyon anları saniye saniye kameraya yansırken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - NEVŞEHİR