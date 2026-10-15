Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bakan Kurum, "AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimiz 3 bin 57 vatandaşımızı sağ salim kurtardılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı