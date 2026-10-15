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Bakan Kurum, "AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimiz 3 bin 57 vatandaşımızı sağ salim kurtardılar" dedi.

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Bakan Kurum, "AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz.

Bakan Kurum, "AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimiz 3 bin 57 vatandaşımızı sağ salim kurtardılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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