Bakan Kurum, "AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimiz 3 bin 57 vatandaşımızı sağ salim kurtardılar" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Kurum, "AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz.
Bakan Kurum, "AFAD, jandarma ve emniyet ile itfaiye birimlerimizle kayıp vatandaşlarımızı bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ekiplerimiz 3 bin 57 vatandaşımızı sağ salim kurtardılar" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı