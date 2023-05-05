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Bakan Karaismailoğlu'ndan belediye otobüsü kazasında yaralanan şahıslara 'Geçmiş olsun' ziyareti

Bakan Karaismailoğlu'ndan belediye otobüsü kazasında yaralanan şahıslara "Geçmiş olsun" ziyareti

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 4 kişinin ölümü, 37 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan belediye otobüsü kazası sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, yaralıları hastanede "Geçmiş olsun"...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 4 kişinin ölümü, 37 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan belediye otobüsü kazası sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, yaralıları hastanede "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde, otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Karaismailoğlu kaza ile ilgili sosyal medya hesabından da yayınladığı mesajında, "Trabzonumuzun Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları Cennet olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adil Karaismailoğlu Milletvekili Adayı Akçaabat Trabzon 3. Sayfa Haberler

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