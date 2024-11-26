Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"2 BİN 564 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki başarısına değinen Bakan Güler "Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir" ifadelerini kullandı.