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Bahreyn ve Kuveyt yeni saldırıların hedefi oldu

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ABD-İran geriliminin yükseldiği ortamda Bahreyn ve Kuveyt, yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını duyurdu. İki ülke de halkı güvenli bölgelere sığınmaya çağırdı.

Bahreyn ve Kuveyt, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.

ABD ve İran arasında yeniden yükselen gerilim, körfez bölgesindeki güvenlik endişelerini bir kez daha artırdı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu belirtilerek birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği ifade edildi. Vatandaşlara sakin olma ve güvenli bölgelere sığınma uyarısı yapılarak, "Herkesin ilgili gelişmeleri resmi kanallardan takip etmesi rica olunur" ifadelerine verildi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarına karşı harekete geçtiği aktarılarak, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur" denildi. Halka resmi makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

İran, ABD saldırılarına karşı misilleme uyarısı yapmıştı

Bahreyn ve Kuveyt'i hedef alan son saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına "ezici bir yanıt verileceği" yönündeki uyarısının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek

Savaşta korkulan oldu! "Ezici" bir misilleme artık an meselesi
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