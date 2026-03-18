Bahreyn: "İran'dan fırlatılan 134 füze, 234 dron engellendi"

Güncelleme:
Bahreyn, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı düzenlediği misilleme saldırılarında 130 füze ve 234 dronun başarıyla düşürüldüğünü açıkladı.

İran, ABD-İsrail saldırılarına karşı Körfez ülkelerinde bulunan ABD varlıklarını hedef almaya devam ediyor. Bahreyn tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'dan fırlatılan 130 füzenin engellendiği duyuruldu. Füzelerin tespit edilmesiyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedilen açıklamada, 234 dronun ise düşürüldüğü bildirildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İran'dan gelen saldırılarla "başarılı bir şekilde" mücadeleye devam edildiği belirtildi. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
