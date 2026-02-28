İran'ın misilleme saldırılarında Bahreyn'deki bazı konutlarda hasar meydana geldi

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik misilleme saldırıları nedeniyle başkent Manama'daki bazı konutlarda hasar meydana geldiğini açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki bazı konutların İran'dan fırlatılan füzelerin ve insansız hava araçlarının (İHA) engellenmesi sırasında hasar gördüğünü açıkladı. Bazı İHA'ların konut binalarını vurduğu belirtilirken, hava savunma sistemleri tarafından vurulan füze enkazlarının da konutların üzerine düştüğü belirtildi. Bakanlık, yüksek katlı bir binada yaşanan patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin, Sivil Savunma ekiplerinin hızla olay yerinde sevk edildiğini açıkladı. Yetkililerin kapsamlı güvenlik önlemleri aldığı, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Yetkililer, olaya ilişkin detayların ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacağını bildirirken, bölge halkını muhtemel yeni saldırılara ilişkin dikkatli olmaya çağırdı. Olayda henüz can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmazken, görgü tanıkları hedef alınan binalara bitişik konutların ve diğer yüksek katlı binaların tahliye edildiğini aktardı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada ise İran'ın Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt ve Ürdün topraklarına füze saldırıları düzenlediği vurgulandı. Bakanlık bu eylemleri, "açık bir egemenlik ihlali ve sivillerin güvenliğine yönelik tehdit" olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuk ve normlara aykırı olduğunun altını çizdi. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı