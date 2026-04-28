Bahreyn'de "İran ile düşmanca eylemler planladığı" iddia edilen 5 kişiye müebbet hapis cezası

İran'ın 28 Şubat'ta ABD-İsrail ortaklığında başlatılan saldırılara misilleme yaparak, Körfez ülkelerini hedef aldı. ABD-İran arasındaki gerilimin ardından ülkeler güvenlik konusunda daha sıkı politikalar izlemeye başlarken, casusluk operasyonları sıklaştı. İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı ülkelerden Bahreyn, muhtemel yeni saldırılara karşı harekete geçti. Bahreyn Başsavcılığı, İran ile bağlantılı olduğu ve "terörist ile düşmanca eylemler planladığı" iddia edilen üçü Bahreyn, ikisi Afganistan vatandaşı 5 kişinin müebbet hapis ile cezalandırıldığını bildirdi. Açıklamada, "Krallık aleyhine düşman yabancı unsurlarla iletişim kurma suçunun, ulusal güvenliği etkileyen en ciddi suçlardan biri olduğu" vurgulandı. Bunun yanında, İran'a bağlı "terör faaliyetlerini destekledikleri" iddiasıyla 25 kişi de 10 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. - MANAMA

