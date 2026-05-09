Haberler

Bahreyn'de İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı 41 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu öne sürülen 41 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyon, İran'a sempati duymak ve yabancı unsurlarla iş birliği yapmak suçlamalarıyla gerçekleştirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu öne sürülen 41 kişi tutuklandı.

Bahreyn'de güvenlik güçleri, İran ile bağlantılı gruba operasyon düzenledi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu öne sürülen 41 kişi tutuklandı. Şahıslar, İran'a sempati duymakla ve "yabancı unsurlarla iş birliği yapmakla" suçlandı.

Açıklamada, savcılık soruşturmalarının İran'ın saldırılarına destek verme ve sempati gösterme ile bağlantılı vakaları da kapsadığı belirtildi. Ülkeye yönelik İran saldırılarını destekledikleri iddiasıyla onlarca kişinin vatandaşlığının iptal edildiği duyuruldu. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu

Gözünü kırpmadan defalarca tetiğe bastı
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Denetim sırasında tespit edildi, zincir market şubesi mühürlendi

Denetim sırasında tespit edildi, şube mühürlendi
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi