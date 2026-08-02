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Bahçelievler E5’te kazaya karışan otomobil alev alev yandı

Bahçelievler E5’te kazaya karışan otomobil alev alev yandı
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İstanbul Bahçelievler E5 Karayolu’nda otomobil ve hafif ticari araç kazaya karıştı.

İstanbul Bahçelievler E5 Karayolu'nda otomobil ve hafif ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonrası otomobilin motorundan alevler yükselirken kazaya karışan araçların sürücüleri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler E5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre seyir halindeki 35 ACC 352 plakalı otomobil ile 34 VF 3219 plakalı hafif ticari araç arasında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası otomobilin motor kısmından alevler yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada yaralanan otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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