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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı

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Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Meydana gelen saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda gözaltının olduğu olayda, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Devlet Hastanesi 3-sayfa Olay Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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