Bahçelievler'deki operasyonda jandarmaya ateş açılmasına ilişkin 5 kişi tutuklandı

Bahçelievler'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda Jandarma Suç Araştırma Timleri'ne (JASAT) ateş açılmasına ilişkin yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Bahçelievler Metin Sokak'ta 28 Şubat günü saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı operasyonda, 3 şüphelinin uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edilmişti. Bölgede konuşlanan JASAT ekiplerini gören 3 şüpheli ateş açmış ve çıkan sıcak çatışmada 2 jandarma personeli yaralanmıştı. Şüphelilerden H.K. (17) ve O.I. Bağcılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, 3'üncü şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma sürerken, olay yerinden kaçan şüpheli ile 2 şüpheli daha yakalanmıştı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükselmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmişti. İfadeleri tamamlanan 5 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ile 'kamu görevlisini görevi sebebiyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Mahkemede ifadeleri alınan aralarında 18 yaşından küçük 1 şüphelinin de olduğu 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı