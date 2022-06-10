Ticari taksi alev alev yandı - Haberler

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Ticari taksi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ticari taksi alev alev yandı

Bahçelievler'de içinde yolcu bulunan ticari taksi seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Bahçelievler'de içinde yolcu bulunan ticari taksi seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurup yolcuyla birlikte kendisini kurtarırken, alevlere teslim olan taksi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan ticari takside çıktı. İddiaya göre, Engin Güzel'in kullandığı ticari taksi, içindeki yolcuyla seyir halindeyken motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Aracın motor kısmından dumanların çıktığını gören Engin Güzel, aracı durdurup kendisini ve yolcuyu aşağıya indirdi. Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını kaplarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ticari taksi kullanılamaz hale geldi.

Yangın anını anlatan taksi şoförü Engin Güzel, "Araba birdenbire yanmaya başladı. Seyir halindeydim daha sonra durdum. Baktım motor yanıyor. Müdahale edemedik. Su attık ama kurtaramadık. Yolcu vardı indi gitti" dedi.

(Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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