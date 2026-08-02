Haberler

Bahçelievler’de silahlı saldırı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bahçelievler’de bir şahıs, aralarında husumet bulunan 2 kişiyi bacağından vurarak kaçtı.

İstanbul Bahçelievler'de bir şahıs, aralarında husumet bulunan 2 kişiyi bacağından vurarak kaçtı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, husumetli olduğu öne sürülen 2 kişiyi bacağından silahla vurdu. Bir araca da mermi isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi

Hayvanlarını kurtarmak istemişti: Geriye sadece ayakkabısı kaldı!
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı

Kur'an kursu için komşu ile giden çocuklardan haber alınamıyor
Almanya'da havalimanı karıştı: Sıra kavgası yüzünden 11 kişi uçağa alınmadı

Havalimanı birbirine girdi! Kavgayı başlatanların kimliği şaşırttı
Çanakkale Bayramiç’teki yangın kontrol altına alındı

Şehir rahat bir nefes aldı! Kabus saatleri sona erdi
Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor

Türkiye'de bu dondurmanın eşi benzeri yok! Tuz dökülerek satılıyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı