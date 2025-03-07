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İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde sokakta düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

13-14 yaşından sonra artık kimse çocuk değil! Hepsi bugün evlense yârın çocukları olur. Cezai ehliyetleri tam olmalı!.. İnanmayan okullarda bir hafta derse girsin!

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Haber Yorumlarımurat dural:

Ülke uzaya çıkıyor az kaldı?

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Haber YorumlarıHakan Berke:

çirkinler çetesi daltonlar çetesine saldırmış instada bir sayfa yazmıştı

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Nefes almak hayat hayatın bize sunduğu güzellikleri yaşamak varken neyi paylaşamıyosunuz acaba

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