İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.