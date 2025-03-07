İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde sokakta düzenlenen silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.