Bahçelievler'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de 10 günde 5 farklı motosiklet çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ve 10 Kasım tarihleri arasında Bahçelievler'de meydana gelen 5 farklı motosiklet hırsızlığı suçu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde, 2 şüphelinin motosikletleri çaldığı belirlendi. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen Ş.K. (18) ve P.Y. (20) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 2 hırsızın motosikletleri çaldıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı. - İSTANBUL