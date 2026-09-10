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Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında yangın çıktı
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İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi Kaman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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